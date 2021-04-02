Российское агентство Sputnik прекратит работу на территории Великобритании
Российское агентство Sputnik прекратит работу на территории Великобритании, передает ТАСС.
Российское агентство Sputnik прекратит производство контента на территории Великобритании, редакционная работа по англоязычному направлению будет перемещена в Москву и Вашингтон, сообщили агентству в пресс-службе МИА «Россия сегодня».
Работу по созданию англоязычного контента Sputnik будет переведена из шотландского Эдинбурга в Вашингтон и Москву, а работа по освещению событий в Великобритании продолжится.
В британском отделении Sputnik работают около 20 человек, их сократят в понедельник. СМИ связывали закрытие подразделения с враждебной политической обстановкой в стране и обвинениями во вмешательстве в политические дела.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 792 / сут.
Умерли
99 633+400 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 832 / сут.
- Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракет «Искандер» в Карабахе
- В США нашли «грозный ответ» российским подлодкам
- Российское агентство Sputnik прекратит работу на территории Великобритании
- В России за сутки зарегистрировали 8792 новых случаев COVID-19
- Офис Зеленского призвал страны НАТО повысить боеготовность на границах Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru