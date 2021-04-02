Российское агентство Sputnik прекратит работу на территории Великобритании, передает ТАСС.

Российское агентство Sputnik прекратит производство контента на территории Великобритании, редакционная работа по англоязычному направлению будет перемещена в Москву и Вашингтон, сообщили агентству в пресс-службе МИА «Россия сегодня».

Работу по созданию англоязычного контента Sputnik будет переведена из шотландского Эдинбурга в Вашингтон и Москву, а работа по освещению событий в Великобритании продолжится.

В британском отделении Sputnik работают около 20 человек, их сократят в понедельник. СМИ связывали закрытие подразделения с враждебной политической обстановкой в стране и обвинениями во вмешательстве в политические дела.



