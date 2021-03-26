Российским туристам разрешили посещать кубинский курорт Варадеро
Российские авиакомпании, согласно решению правительства РФ, с 1 апреля смогут выполнять в неделю семь рейсов на Кубу по маршруту Москва - Варадеро, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Таким образом российским туристам становится доступен кубинский курорт Варадеро. В посольстве Кубы в России рассказали, что уже готовы принять россиян и обеспечить им соответствующий комфортный отдых.
Организованным туристам для посещения Варадеро потребуется справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус - анализ нужно будет сделать за 72 часа до авиаперелёта. В Кубе путешественникам нужно будет сделать ещё один тест.
Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что россиянам лучше привиться и пока не летать за границу.
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