Российским туристам разрешили посещать кубинский курорт Варадеро

Российские авиакомпании, согласно решению правительства РФ, с 1 апреля смогут выполнять в неделю семь рейсов на Кубу по маршруту Москва - Варадеро, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Таким образом российским туристам становится доступен кубинский курорт Варадеро. В посольстве Кубы в России рассказали, что уже готовы принять россиян и обеспечить им соответствующий комфортный отдых.

Организованным туристам для посещения Варадеро потребуется справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус - анализ нужно будет сделать за 72 часа до авиаперелёта. В Кубе путешественникам нужно будет сделать ещё один тест.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что россиянам лучше привиться и пока не летать за границу.

