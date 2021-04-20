Российский самолет в Колумбии взяли на сопровождение пограничные истребители
Российский самолет Ил-96-400ВПУ нарушил воздушное пространство Колумбии, истребитель KFIR вынужден был подняться в небо для сопровождения борта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Колумбии.
По данным ведомства, самолет был перехвачен на входе в воздушное пространство Колумбии. После получения предупреждения от колумбийской стороны самолет покинул границы. Сообщение об этом также появилось на сайте ведомства.
При этом в документе указано, что судно ИЛ-96-400ВПУ, следовавшее из Москвы, имело разрешение на пролет, однако координаты входа, которые выполнил самолет, отличались от заявленных в разрешении, что и вызвало такую реакцию.
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