Российский самолет в Колумбии взяли на сопровождение пограничные истребители

Российский самолет Ил-96-400ВПУ нарушил воздушное пространство Колумбии, истребитель KFIR вынужден был подняться в небо для сопровождения борта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Колумбии.

По данным ведомства, самолет был перехвачен на входе в воздушное пространство Колумбии. После получения предупреждения от колумбийской стороны самолет покинул границы. Сообщение об этом также появилось на сайте ведомства.

При этом в документе указано, что судно ИЛ-96-400ВПУ, следовавшее из Москвы, имело разрешение на пролет, однако координаты входа, которые выполнил самолет, отличались от заявленных в разрешении, что и вызвало такую реакцию.