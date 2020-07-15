Российский музыкант Казначеев вышел из СИЗО в Берлине под залог
Российский музыкант Денис Казначеев Ранее, задержанный в столице Германии некоторое время назад, отпущен из следственного изолятора после внесения залога. Об этом проинформировал вице-президент Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Сумма залога составила 20 тысяч евро, передаёт ТАСС. Казначеев был задержан немецкими правоохранительными органами по запросу Соединённых Штатов Америки. Вашингтон подозревает россиянина в кибернетическом мошенничестве и отмывании денег, требую экстрадиции.
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила ранее, что российская сторона выступает резко против передачи его США и будет этому активно противодействовать.
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