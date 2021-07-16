Российский хакер получил в Испании четыре с половиной года тюрьмы
Национальная судебная коллегия Испании приговорила российского хакера Дениса Токаренко к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, сообщает ТАСС.
Киберпреступника признали виновным в создании вредоносной программы, с помощью которой он заразил компьютеры банковских учреждений в разных странах мира и получил возможность удаленно управлять банкоматами, похитив в итоге почти пять миллионов евро.
Кроме того, Токаренко отправится за решётку за участие в деятельности преступной группировки, подделку официальных документов и отмывание средств. Помимо тюремного срока хакера оштрафовали на шесть миллионов евро.
Ранее в Минобороны России заявили, что официальный сайт ведомства подвергся DDoS-атаке, сообщает RT. По информации военных, источник атаки находится за пределами РФ.
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