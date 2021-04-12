Российские ученые прибудут в Рим для работы со «Спутником V»
Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani и центр имени Гамалеи во вторник подпишут по видеосвязи протокол о намерениях для проведения научных испытаний вакцины «Спутник V» в Риме, передает РИА Новости.
После этого в Рим приедет группа российских ученых, которые изучат воздействие вакцины на различные штаммы коронавируса и ее совместимость с той вакциной, что разрабатывают в Италии.
Как сообщалось ранее, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что с Россией завершены переговоры о покупке вакцины от COVID-19 «Спутник V». По его мнению, поставки в страну миллиона доз российского «Спутника V» позволят ускорить вакцинацию в Австрии.
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