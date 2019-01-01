Российские самолёты проведут полёт над территорией США

Российские военные проведут наблюдательный полёт над территорией Соединённых Штатов на самолёте Ту-214ОН. Об этом сообщил глава национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, пишет газета «Красная звезда».

Отмечается, что наблюдательные полёты в рамках договора по открытому небу пройдёт с 22 по 27 апреля с аэродрома Роузкранс, передаёт RT.

Как уточняет «Свободная пресса», маршруты полётов согласованы с американской стороной. Кроме того, представители США будут присутствовать на борту для контроля над применением аппаратуры.

Ещё один наблюдательный полёт пройдёт с 23 по 27 над территорией Польши.

