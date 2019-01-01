В мире
Ранее стало, что Корпус стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер «Stena Impero», который сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки.
Российские моряки находятся на борту британского танкера
20 июля00:15
Три российских моряка находятся на борту следующего под британским флагом танкера «Stena Impero», задержанного властями Ирана в Ормузском проливе, сообщил ТАСС представитель судовладельца «Stena Bulk» Пэт Адамсон.
В посольстве России в Иране сообщили, что проверяют эту информацию.
Ранее стало, что Корпус стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер «Stena Impero», который сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки.
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ФОТО: Нефтедобыча в Иране. Фото с сайта hubs.ua
ТЕГИ:Иран
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