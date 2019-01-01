Российские моряки находятся на борту британского танкера

Три российских моряка находятся на борту следующего под британским флагом танкера «Stena Impero», задержанного властями Ирана в Ормузском проливе, сообщил ТАСС представитель судовладельца «Stena Bulk» Пэт Адамсон.

В посольстве России в Иране сообщили, что проверяют эту информацию.

Ранее стало, что Корпус стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер «Stena Impero», который сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки.

