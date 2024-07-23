Российская байкерша-блогер МотоТаня разбилась в Турции
23 июля 202401:32
Байкерша и блогер из России Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, погибла в Турции в результате автомобильной аварии, сообщает Telegram-канал Shot.
ДТП произошло на трассе Милас — Секе. Женщина ехала вместе с двумя турецкими коллегами, однако не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Байкерша умерла до приезда медиков.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что 10% россиян негативно относятся к байкерам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская байкерша-блогер МотоТаня разбилась в Турции
- Суд расценил обращение Шварценеггера к россиянам дискредитацией ВС РФ
- Белый дом прокомментировал слухи о смерти Байдена
- Фадеев обвинил Глюкозу в манипуляциях и вранье
- В Конгрессе США потребовали доказательств, что Байден жив
- СК завел дело на следователя, давшему уйти подозреваемому в убийстве бойца СВО
- Ивлеева погасила долг в 11,3 миллиона рублей
- СМИ: в США мужчина умер на 45 минут, ожил и рассказал об увиденном
- СМИ: Глобальный сбой Windows возник из-за соглашения Microsoft с Еврокомиссией
- Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря СБ России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru