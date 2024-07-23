Российская байкерша-блогер МотоТаня разбилась в Турции

Байкерша и блогер из России Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, погибла в Турции в результате автомобильной аварии, сообщает Telegram-канал Shot.

В Госдуме предложили штрафовать шумных байкеров и автомобилистов

ДТП произошло на трассе Милас — Секе. Женщина ехала вместе с двумя турецкими коллегами, однако не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Байкерша умерла до приезда медиков.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 10% россиян негативно относятся к байкерам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:БайкерыБлогерыДТПТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры