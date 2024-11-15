Рогов: Слова президента Латвии об Украине являются «политической шизофренией»

Президент Латвии Эдгар Ринкевич продемонстрировал «политическую шизофрению», когда призвал продолжить поддержку Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

По его словам, Ринкевич объявляет минуту молчания, при этом призывает продолжить «подбрасывать дрова в топку военного конфликта».

Ранее Рогов заявил, что Киев готовит массированный удар по дамбе в Васильевке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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