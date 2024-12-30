Родившиеся с 2025 года дети станут поколением «Бета»
Родившихся после 2025 года дети будут относить к «поколению Бета», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на социального исследователя и автора термина «поколение Альфа» Марка Маккриндла.
По его словам, такие дети будут расти в мире, сформированном технологическими прорывами, меняющимися социальными нормами и растущим вниманием к устойчивому развитию и гражданственности. Эксперт указал, что дети, рожденные после 2025 года, будут жить в мире, где автоматизация и искусственный интеллект станут неотъемлемой частью повседневной жизни.
Они столкнутся с вызовами, связанными с изменением климата, демографическими изменениями и урбанизацией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru