РФ и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения
Представители РФ и Белоруссии на переговорах в Москве договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусский Минтранс, в переговорах участвовали сотрудники санитарно-эпидемиологических служб.
Стороны, в частности, выработали «дальнейшие шаги для возобновления воздушного сообщения между странами», говорится в сообщении. Конкретные даты при этом не указаны: пока речь идёт о разработке соответствующего плана мероприятий, передаёт RT.
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