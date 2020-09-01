РФ и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения

Представители РФ и Белоруссии на переговорах в Москве договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусский Минтранс, в переговорах участвовали сотрудники санитарно-эпидемиологических служб.

Стороны, в частности, выработали «дальнейшие шаги для возобновления воздушного сообщения между странами», говорится в сообщении. Конкретные даты при этом не указаны: пока речь идёт о разработке соответствующего плана мероприятий, передаёт RT.

