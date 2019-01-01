Резкая потеря нюха повышает риск преждевременной смерти
Медики в США обнаружили, что резкое ухудшение нюха увеличивает риск преждевременной смерти человека на 50% в ближайшие 10 лет, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Хунлэй Чэнь из университета штата Мичиган провел анализ данных, собранных Национальными институтами здоровья страны, который подтвердил выводы. Потеря нюха является одним из самых ранних признаков развития нейрогенеративных заболеваний.
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