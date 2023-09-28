Режиссер Оливер Стоун обвинил СМИ США в создании ложного образа Путина

Пропаганда в Соединенных Штатах несправедливо обвиняет российского лидера Владимира Путина в нападениях на политических оппонентов, сообщает «телеканал 360» со ссылкой на заявление американского режиссера Оливера Стоуна.

Заблокирована пиратская версия фильма Оливера Стоуна о Путине

По словам кинематографиста, никто «никогда не видел веских доказательств» причастности президента РФ к какому-либо инциденту. Как отметил Стоун, Путин «не тот монстр, каким его изображает» пропаганда США.

Ранее режиссер заявил, что когда он говорил с президентом в 2017 году во время съемок документального фильма о нем, то не заметил в высказываниях Путина никакой «воинственности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:СМИСШАВладимир ПутинРежиссерГолливудОливер Стоун

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