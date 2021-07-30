Режим ЧС из-за коронавируса ввели в трех префектурах близ Токио

Правительство Японии объявило о введении режима ЧС в трех префектурах рядом с Токио из-за распространения коронавируса, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что режим ЧС введен до 31 августа в префектурах Сайтама, Тиба и Канагава, а также на территории Осака.

Подобные ограничения введены и в Токио, изначально их планировалось отменить 22 августа, но было принято решение о продлении.

Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что советом министров страны было принято решение продлить до 31 декабря действие режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса,

