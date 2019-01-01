В мире

Режим ЧП начал действовать на Шри-Ланке

23 апреля00:35

21 апреля 2019 года на острове произошла серия скоординированных взрывов.

На Шри-Ланке с полуночи 23 апреля начинает действовать режим чрезвычайного положения, сообщает РИА «Новости».

Режим вводится, чтобы наделить полицию и армию полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности.

Все частные католические школы на Шри-Ланке будут закрыты до 29 апреля.

На католическую Пасху, 21 апреля 2019 года, на Шри-Ланке произошла серия скоординированных взрывов. Сотни человек убиты и ранены. Впервые с 2009 года и после окончания гражданской войны в Шри-Ланке страна подверглась столь масштабному нападению.

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ФОТО: twitter/Ostrov_A
ТЕГИ:Шри-Ланка

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