Режим ЧП начал действовать на Шри-Ланке

На Шри-Ланке с полуночи 23 апреля начинает действовать режим чрезвычайного положения, сообщает РИА «Новости».

Режим вводится, чтобы наделить полицию и армию полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности.

Все частные католические школы на Шри-Ланке будут закрыты до 29 апреля.

На католическую Пасху, 21 апреля 2019 года, на Шри-Ланке произошла серия скоординированных взрывов. Сотни человек убиты и ранены. Впервые с 2009 года и после окончания гражданской войны в Шри-Ланке страна подверглась столь масштабному нападению.