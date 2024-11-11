Режим бедствия объявили в Колумбии из-за наводнений
Президент Колумбии Густаво Петро объявил на всей территории страны режим бедствия из-за наводнений. Об этом сообщает администрация главы республики.
«Президент... объявил режим бедствия на территории всей страны из-за климатической чрезвычайной ситуации, вызванной сильными дождями», — указано в заявлении администрации в соцсети X.
Власти Колумбии ожидают, что дожди продлятся до конца декабря. Основные усилия по борьбе с последствиями стихии сконцентрируют на столице страны Боготе, а также департаментах Гуахира и Чоко.
По данным газеты El Tiempo, в ряде районов из-за дождей реки вышли из берегов, от наводнений пострадали уже более 46 тысяч семей. Информации о жертвах не приводится.
Ранее наводнения, вызванные ливнями, зафиксировали в Испании, из-за стихии погибли 223 человека, напоминает 360.ru.
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