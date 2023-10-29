Reuters: в Западной Сахаре прогремело четыре взрыва
29 октября 202316:12
На подконтрольной Марокко территории Западной Сахары произошло четыре взрыва, сообщило агентство Reuters.
По информации местных властей, взрывы прогремели в городе Смара. Один человек погиб, трое получили ранения различной степени тяжести.
В результате взрывов частично разрушены два здания. Полиция начала расследовать инцидент и выяснять причины.
Ранее сообщалось, что правительство Израиля признало суверенитет Марокко над Западной Сахарой. В декабре прошлого года соответствующее решение приняли США, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru