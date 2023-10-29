Reuters: в Западной Сахаре прогремело четыре взрыва

На подконтрольной Марокко территории Западной Сахары произошло четыре взрыва, сообщило агентство Reuters.

Выгодно России. ЭКОВАС не смог договориться с мятежникам в Нигере

По информации местных властей, взрывы прогремели в городе Смара. Один человек погиб, трое получили ранения различной степени тяжести.

В результате взрывов частично разрушены два здания. Полиция начала расследовать инцидент и выяснять причины.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля признало суверенитет Марокко над Западной Сахарой. В декабре прошлого года соответствующее решение приняли США, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ИзраильВзрывыАфрика

Горячие новости

Все новости

партнеры