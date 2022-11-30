Reuters: убит лидер «Исламского государства»*
Лидер запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» Абу Аль-Хасан Аль-Хашеми Аль-Курайш был убит, сообщает Reuters со ссылкой на представителя организации.
Также о ликвидации главаря группировки сообщает телеканал Al-Arabiya, источники которого утверждают, что новым лидером террористов назначен Абу Аль-Хусейн Аль-Хусейни Аль-Кураши.
Ранее в ФСБ РФ заявили, что в Алтайском крае был задержан иностранец, подозреваемый в вербовке российских граждан в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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