Reuters: у Ирана появилась возможность создать три атомные бомбы

Тегеран обладает запасами урана для создания трех атомных бомб, передает Reuters со ссылкой на данные Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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По информации агентства, с сентября 2022 года запасы обогащенного до 60% урана в стране выросли до 128 килограммов. Этого достаточно для создания трех атомных бомб.

Президент Ирана Эбрахим Раиси ранее заявил, что обогащение урана до 60% не направлено на получение оружия массового поражения.

В интервью телеканалу Fox News наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд допустил, что королевство в будущем обзаведется ядерным оружием, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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