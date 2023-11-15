Reuters: у Ирана появилась возможность создать три атомные бомбы
Тегеран обладает запасами урана для создания трех атомных бомб, передает Reuters со ссылкой на данные Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
По информации агентства, с сентября 2022 года запасы обогащенного до 60% урана в стране выросли до 128 килограммов. Этого достаточно для создания трех атомных бомб.
Президент Ирана Эбрахим Раиси ранее заявил, что обогащение урана до 60% не направлено на получение оружия массового поражения.
В интервью телеканалу Fox News наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд допустил, что королевство в будущем обзаведется ядерным оружием, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru