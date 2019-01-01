В мире

Реставраторы просят Макрона отказаться от спешки при восстановлении Нотр-Дама

29 апреля18:00

Более тысячи экспертов призвали президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от поспешного восстановления Нотр-Дама. Подписи под петицией продолжают собирать активисты вдумчивой и постепенной реконструкции.

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А вот желание главы Пятой республики провести работы за пять лет «вызвали изумление и сильнейшую обеспокоенность у людей из самых разных стран, профессионально занимающихся восстановлением объектов культуры».

«Свободная пресса» напоминает, крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл вечером 15 апреля. Чтобы потушить огонь полностью понадобилось почти 12 часов.

Главные произведения искусства и хранившиеся в Нотр-Даме реликвии уцелели. В первую очередь, речь идет о Терновом венце Иисуса Христа.

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О пожаре в Соборе Парижской Богоматери
Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Нотр-дамПожарРеставрация

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