Реставраторы просят Макрона отказаться от спешки при восстановлении Нотр-Дама
Более тысячи экспертов призвали президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от поспешного восстановления Нотр-Дама. Подписи под петицией продолжают собирать активисты вдумчивой и постепенной реконструкции.
А вот желание главы Пятой республики провести работы за пять лет «вызвали изумление и сильнейшую обеспокоенность у людей из самых разных стран, профессионально занимающихся восстановлением объектов культуры».
«Свободная пресса» напоминает, крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл вечером 15 апреля. Чтобы потушить огонь полностью понадобилось почти 12 часов.
Главные произведения искусства и хранившиеся в Нотр-Даме реликвии уцелели. В первую очередь, речь идет о Терновом венце Иисуса Христа.
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