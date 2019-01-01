Реставраторы просят Макрона отказаться от спешки при восстановлении Нотр-Дама

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«Свободная пресса» напоминает, крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл вечером 15 апреля. Чтобы потушить огонь полностью понадобилось почти 12 часов.

Главные произведения искусства и хранившиеся в Нотр-Даме реликвии уцелели. В первую очередь, речь идет о Терновом венце Иисуса Христа.