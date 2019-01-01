Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору России и Украины о транзите товаров, принятое в пользу Москвы, вступило в силу. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минэкономразвития (МЭР). Источник напоминает, что в начале этого месяца ВТО признала, что России ограничила транзит «в интересах безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях».

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин подчеркнул, что выводы ВТО способствуют укреплению позиции РФ в споре о пошлинах США на импорт стали и алюминия.

Напомним, ограничения на транзит украинских грузов через российскую территорию Москва ввела в январе 2016 года. Эти меры стало ответной реакцией на начало действия с этого же периода зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Утверждённый порядок предусматривает, что грузовые перевозки из Украины в Казахстан через Россию должны производиться лишь через установленные пункты пропуска, при условии наличия системы ГЛОНАСС.

В ответ на эти меры Украина подала иск в ВТО.

Напомним, о том, что Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту, стало известно 5 апреля. Однако, как бы ни ударило это решение по экономике Украины, в стране, скорее всего, не заметят эту новость, заявил в эфире НСН руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Население и СМИ слишком заняты наблюдением за предвыборной гонкой между действующим президентом Порошенко и лидером первого тура выборов Зеленским.

