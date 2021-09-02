Рекордное число университетов РФ вошло в мировой рейтинг лучших вузов

В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (World University Rankings THE) включены 60 высших учебных заведений России. Это рекордное значение за все время с момента его появления в 2004 году.

Лидером среди российских университетов стал Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. На этот раз он поднялся на 16 строчек и занял 158-е место. МГУ — единственный российский вуз, вошедший в топ-200.

В рейтинге также, в частности, значатся: Московский физико-технический институт (201–250 места), Санкт- Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшая школа экономики (301–350), Московский инженерно-физический институт, Санкт-Петербургский горный университет (401–500), Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Донской технический госуниверситет (501–600), а также другие вузы.

Всего в рейтинг включены 1,6 тысяч высших учебных заведений из 99 стран и регионов мира. Оценка вузов проводится по 13 параметрам, разделённым на 5 групп: цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета.

Первое место шестой год подряд занимает Оксфордский университет. Вторую делят два американских вуза — Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет. Далее следуют Гарвард и Стэнфордский университет.

В июне рейтинг лучших вузов России также обнародовал Forbes. Первое место второй год подряд заняла Высшая школа экономики. Она обходит МГУ, благодаря более высокого среднего балла ЕГЭ, необходимого для поступления, лучшего соотношения числа преподавателей и студентов и более молодого кадрового состава. Третьим стал МИФИ.

