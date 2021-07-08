Редакции трех белорусских оппозиционных изданий заявили об обысках

В редакциях трех белорусских оппозиционных изданий заявили об обысках со стороны силовиков. Об этом сообщили в газетах «Наша нива», «Брестская газета» и «Intex-press».

Редакция газеты «Наша нива» в своем Telegram-канале сообщила, что обыск начался в квартире главного редактора издания Егора Мартиновича.

Также сообщается, что обыск прошел у редактора издания Андрея Скурко. С некоторыми сотрудниками пропала связь, после того, как силовики «пришли в офис». В частности речь о шеф-редакторе газеты Андрее Дынько.

Об обысках в редакциях также сообщили два издания из Бреста: «Брестская газета» и «Intex-press». Об этом они рассказали в своих официальных Telegram-каналах.

Ранее Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы.

