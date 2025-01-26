Разврат мировой элиты: В период ВЭФ в Давосе вырос спрос на проституток

Во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе возрос спрос на услуги проституток, сообщает Daily Mail.

Газета пишет, что «тайный разврат мировой элиты обнажился». Издание ссылается на эскорт-агентства, по данным которых произошел рост спроса на секс-вечеринки. В 2025 году около 300 женщин и транс-женщин были заказаны в Давосе и его окрестностях.

В 2024 году это количество составило 170. Влиятельные клиенты беспокоятся о конфиденциальности, поэтому теперь они заключают соглашения о неразглашении.

