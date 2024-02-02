Разведка Ирана выявила израильских шпионов в 28 странах

Отмечается, что также агенты Израиля были выявлены в Тегеране и ряде других провинций Исламской республики, они находятся под постоянным наблюдением силовых органов страны.

Кроме того, разведка Ирана установила ряд шпионов-иранцев, которые работают на Израиль и проживают за рубежом.

«Относительно них решение будет принято в зависимости от ситуации и уровня отношений Ирана со спецслужбами стран, где проживают эти агенты», - добавили в министерстве.

Ранее сотрудники УФСБ по ДНР задержали шпиона и диверсанта СБУ, передававшего информацию о местах дислокации и передвижении армии России, сообщает RT.

