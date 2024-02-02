Разведка Ирана выявила израильских шпионов в 28 странах
Министерство информации Ирана заявило, что как минимум в 28 странах Азии, Африки и Европы были выявлены шпионы израильской разведки, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что также агенты Израиля были выявлены в Тегеране и ряде других провинций Исламской республики, они находятся под постоянным наблюдением силовых органов страны.
Кроме того, разведка Ирана установила ряд шпионов-иранцев, которые работают на Израиль и проживают за рубежом.
«Относительно них решение будет принято в зависимости от ситуации и уровня отношений Ирана со спецслужбами стран, где проживают эти агенты», - добавили в министерстве.
Ранее сотрудники УФСБ по ДНР задержали шпиона и диверсанта СБУ, передававшего информацию о местах дислокации и передвижении армии России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru