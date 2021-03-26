Разработка плана спасения Ever Given займет несколько дней

На разработку плана спасения контейнеровоза Ever Given, который перегородил Суэцкий канал, потребуется несколько дней, заявил Нидерландской телерадиовещательной корпорации исполнительный директор компании Boskalis Петер Бердовски.

СМИ подсчитали размер ущерба от блокировки Суэцкого канала

По его словам, специалисты побывали на борту судна и оценили ситуацию. «На основе их данных мы планируем сделать расчеты и разработать модели решения проблемы», - сказал он.

Хорошая новость, по словам Бердовски, в том, что сам контейнеровоз, по всей видимости, не пострадал и может быть отбуксирован.

Агентство Bloomberg сообщило о ежедневных потерях от перекрытия Суэцкого канала, где на мель сель 400-метровый контейнеровоз.

Инцидент произошёл 23 марта. Контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Нидерланды, сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей - по данным Bloomberg продолжить движение не могут до 185 судов.

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ТЕГИ:Судно
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