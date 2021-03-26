Разработка плана спасения Ever Given займет несколько дней

По его словам, специалисты побывали на борту судна и оценили ситуацию. «На основе их данных мы планируем сделать расчеты и разработать модели решения проблемы», - сказал он.

Хорошая новость, по словам Бердовски, в том, что сам контейнеровоз, по всей видимости, не пострадал и может быть отбуксирован.

Агентство Bloomberg сообщило о ежедневных потерях от перекрытия Суэцкого канала, где на мель сель 400-метровый контейнеровоз.

Инцидент произошёл 23 марта. Контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Нидерланды, сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей - по данным Bloomberg продолжить движение не могут до 185 судов.

