Разбившийся в Афганистане самолет мог быть американским

На одной из записей видно, как обломки самолета окружила толпа, при этом можно заметить, что внутренняя часть лайнера уничтожена огнем.

Предполагается, что речь идет о Bombardier E-11A, который эксплуатируется ВВС США. Эксперты не исключают, что самолет использовался в качестве узла связи армии США.

В свою очередь агентство «Тасним» сообщает, что самолет мог быть сбит боевиками движения «Талибан (организация запрещена в РФ). Точно известно, что лайнер рухнул на территории, которая контролируется движением.

Ранее СМИ сообщали, что разбился некий пассажирский лайнер, на борту которого могли находиться до 110 человек.

