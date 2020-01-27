Разбившийся в Афганистане самолет мог быть американским
В интернете появилось видео, вероятно, снятое на месте крушения самолета в Афганистане. При этом высказываются версии, что это мог быть борт военно-воздушных сил США.
На одной из записей видно, как обломки самолета окружила толпа, при этом можно заметить, что внутренняя часть лайнера уничтожена огнем.
Предполагается, что речь идет о Bombardier E-11A, который эксплуатируется ВВС США. Эксперты не исключают, что самолет использовался в качестве узла связи армии США.
В свою очередь агентство «Тасним» сообщает, что самолет мог быть сбит боевиками движения «Талибан (организация запрещена в РФ). Точно известно, что лайнер рухнул на территории, которая контролируется движением.
Ранее СМИ сообщали, что разбился некий пассажирский лайнер, на борту которого могли находиться до 110 человек.
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