Расистские высказывания властей одного из городов США вызвали протесты
Расистские кулуарные высказывания членов городского совета Лос-Анджелеса, которые были опубликованы газетой Los Angeles Times, стали причиной для массовых протестов в городе. Все это проходит на фоне выборов на пост мэра города, сообщает портал Axios.
Год назад президент городского совета Нури Мартинес назвала черного сына белого члена совета Майка Бонина «маленькой обезьяной». В разговоре ее поддержали еще двое латиноамериканцев из состава законодательного органа, Хиль Седильо и Кевин де Леон. После публикации в СМИ в городе начались протесты. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, сенатор США Алекс Падилла и другие члены совета призвали всех трех уйти в отставку.
Однако все трое лишь принесли извинения, но до сих пор не выполняли требование протестующих, уйдя в отпуск, но не подав заявление об отставке.
«Президент рад видеть, что один из участников того разговора подал в отставку, но все они должны уйти в отставку», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Демонстранты, большая часть из которых — чернокожие, пообещали продолжать протесты до тех пор, пока члены совета не уйдут в отставку.
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