Рано объявлять президента. Байден заявил, что на пути к победе
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что находится на пути к победе на выборах, но оговорился, что результаты выборов могут быть неизвестны до утра среды и даже позднее.
По данным телеканала Fox News, Байден к настоящему набирает 237 голосов выборщиков, а действующий президент США Дональд Трамп - 210.
Байден выступил перед сторонниками в Делавэре, где призвал их «сохранять веру в победу». «Мы на пути к выигрышу этих выборов», - считает лидер демократов.
При этом Байден добавил, что ни он, ни Трамп не должны объявлять себя победителями раньше времени.
В США прошли всеобщие выборы, в ходе которых американцы избирают нового президента страны. За пост главы государства борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.
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