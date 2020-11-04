Рано объявлять президента. Байден заявил, что на пути к победе

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что находится на пути к победе на выборах, но оговорился, что результаты выборов могут быть неизвестны до утра среды и даже позднее.

По данным телеканала Fox News, Байден к настоящему набирает 237 голосов выборщиков, а действующий президент США Дональд Трамп - 210.

Байден выступил перед сторонниками в Делавэре, где призвал их «сохранять веру в победу». «Мы на пути к выигрышу этих выборов», - считает лидер демократов.

При этом Байден добавил, что ни он, ни Трамп не должны объявлять себя победителями раньше времени.

В США прошли всеобщие выборы, в ходе которых американцы избирают нового президента страны. За пост главы государства борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

