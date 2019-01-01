РАН: Китай будет затягивать переговоры по ядерному оружию
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН в эфире НСН оценил готовность Пекина ограничить свои ядерные вооружения.
Подготовкой нового соглашения с Россией и Китаем о контроле над ядерными вооружениями для озадачился президент США Дональд Трамп. По данным американских СМИ, он надеется ограничить не регулируемые никакими договорами российские ядерные вооружения, а также убедить Китай присоединиться к этому договору.
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН оценил готовность Пекина ограничить свои ядерные вооружения.
«Китай не участвует ни в одном из соглашений, которые мы с американцами в свое время подписывали. Он значительно уступает по количеству боеголовок, пытается дорастить до наших масштабов. Сейчас КНР использует свои вооружения как средство сдерживания и «необходимой оборонной достаточности». Такие переговоры идут годами. Китайцы, если и согласятся, то только на проведение переговоров, которые могут занять сколь угодно много времени. Им это сейчас не нужно, им нужно наращивать количество ядерных зарядов. Китайцы большие мастера затягивать любые переговоры», - сказал он.
Ранее китаист объяснил НСН, почему снижение роста ВВП Китая было запланированным.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене