РАН: Китай будет затягивать переговоры по ядерному оружию

Подготовкой нового соглашения с Россией и Китаем о контроле над ядерными вооружениями для озадачился президент США Дональд Трамп. По данным американских СМИ, он надеется ограничить не регулируемые никакими договорами российские ядерные вооружения, а также убедить Китай присоединиться к этому договору.



Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН оценил готовность Пекина ограничить свои ядерные вооружения.