Ракетный эсминец ВМС США зашел в Черное море
Ракетный эсминец Военно-морских сил США «Рузвельт» появился в акватории Черного моря. Об этом сообщает Интерфакс.
Как пишет агентство, «Рузвельт» и другие эсминцы ВМС США базируются в Европе на испанской военбазе и составляют часть европейской системы противоракетной обороны. После украинского кризиса заходы кораблей США в Черное море стали регулярными, отмечает агентство.
По данным Интерфакса, в Балтийском море находится еще один эсминец США. Отмечается, что военные РФ наблюдают за его действиями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru