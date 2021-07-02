Работу Twitter, TikTok и «ВКонтакте» ограничили в Узбекистане

Госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор) ограничила на территории республики работу социальных сетей Twitter, TikTok и «ВКонтакте», сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что ограничение введено из-за нарушения закона, который обязывает интернет-ресурсы хранить персональные данные граждан республики на территории страны. Данный документ, подписанный президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым вступил в силу 15 апреля 2021 года.

В Узкомнадзоре добавили, что ограничение установлено «до устранения выявленных недостатков».

Ранее Роскомнадзор пригрозил штрафами соцсетям Facebook и Twitter, а также мессенджеру WhatsApp, которые могут наказать за то, что не хранили данные российских пользователей на серверах в России, сообщает Ura.ru.