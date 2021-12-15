Работницы Tesla обвинили Илона Маска в поощрении домогательств

Женщины, работающие на заводе Tesla, а также в целом ряде сервис-центров компании Илона Маска заявили, что на работе они постоянно подвергаются домогательствам со стороны мужчин. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, в начале декабря две сотрудницы Tesla решили подать иск на своего работодателя, за ними последовали ещё шесть работниц. Все они утверждают, что постоянно слышат непристойные замечания по поводу их фигур или одежды. По их словам, мужчины, работающие рядом, стараются прикоснуться к ним помимо их воли.

Пострадавшие считают, что домогательства на своих предприятиях поддерживает сам Илон Маск, который публикует в социальных сетях непристойные комментарии о женском теле. По мнению истиц, этим он поощряет атмосферу харассмента.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, как Илону Маску удалось обойти Россию и США в космической отрасли.

