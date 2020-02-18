Пять русскоязычных школ появится в Таджикистане
В Таджикистане построят пять русскоязычных школ в рамках межгосударственного соглашения. Об этом сообщает Интерфакс.
Русскоязычные средние образовательные учреждения появятся в разных городах страны, в частности, в Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде. Обучаться в каждой из школ смогут до 1200 детей. В школах будут утверждены образовательные стандарты РФ.
На строительство школ будет выделено из бюджета 6 млрд рублей. Соглашение между странами было подписано в апреле прошлого года, в феврале закон о ратификации был одобрен Госдумой и Советом федерации. Во вторник подпись на документе поставил президент РФ Владимир Путин.
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