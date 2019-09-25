Пять человек погибли в Иране после схода поезда с рельсов

25 сентября 201921:59

В Иране поезд сошел с рельсов. Как сообщает РИА Новости, в результате инцидента погибли пять человек.

По данным агентства, среди пострадавших числятся около 90 человек.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.


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