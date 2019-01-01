Путина попросили восстановить авиасообщение с Грузией

Представители грузинской диаспоры в России обратились к Владимиру Путину с просьбой восстановить авиационное сообщение между двумя странами, сообщает RT.

Как отмечается в обращении, есть определённые силы, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки.

Диаспора отмечает, что «самые тяжёлые последствия принимает на себя простой народ».

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров из России в Грузию на фоне беспорядков в этой стране. Прямые рейсы из России в Грузию выполняли авиакомпании S7, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Red Wings, Smartavia и «Победа». Запрет будет действовать до тех пор, «пока существует угроза для россиян в Грузии». Одновременно был введён запрет на полёты грузинских авиакомпаний в Россию.

