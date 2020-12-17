Путин признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана

Президент России Владимир Путин уточнил позицию по принадлежности Нагорного Карабаха.

«Нагорный Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана. Но все сложнее. У каждой стороны своя правда. При этом статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем», - отметил глава государства.

Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры