Путин признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
17 декабря 202015:16
Президент России Владимир Путин уточнил позицию по принадлежности Нагорного Карабаха.
«Нагорный Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана. Но все сложнее. У каждой стороны своя правда. При этом статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем», - отметил глава государства.
Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.
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17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru