Путин признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана

Президент России Владимир Путин уточнил позицию по принадлежности Нагорного Карабаха.



«Нагорный Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана. Но все сложнее. У каждой стороны своя правда. При этом статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем», - отметил глава государства.



Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

