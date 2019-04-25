Путин пригласил китайцев в Крым

По его словам, все это в сумме с «неизменным радушием и гостеприимством» крымчан предвещает интересные и полезные путешествия, отмечает Газета.ру.

Добавим, что в середине марта министерство курортов и туризма Республики Крым объявило о планах презентовать перед китайскими туроператорами курортные возможности полуострова, пишет КИА.

Между тем, российские туристы готовятся к путешествиям на майские праздники. Эксперты туристической и авиаотрасли рассказали НСН, куда поедут россияне и как лучше спланировать отдых на майские праздники.

