В мире

Путин пригласил китайцев в Крым

25 апреля09:03

Российский президент Владимир Путин посоветовал туристам из Китая обратить внимание на Крымский полуостров в качестве одного из приоритетных направлений. Такое заявление глава государства сделал в ходе интервью китайскому изданию «Жэньминь Жибао», сообщает РИА ФАН.

«В последние годы на полуострове стремительно развивается туристическая индустрия, создается разветвленная инфраструктура, строятся новые современные гостиничные и санаторные комплексы», — отметил Путин.

В штабе Зеленского отказались сдавать украинцев в аренду

По его словам, все это в сумме с «неизменным радушием и гостеприимством» крымчан предвещает интересные и полезные путешествия, отмечает Газета.ру.

Добавим, что в середине марта министерство курортов и туризма Республики Крым объявило о планах презентовать перед китайскими туроператорами курортные возможности полуострова, пишет КИА.

Между тем, российские туристы готовятся к путешествиям на майские праздники. Эксперты туристической и авиаотрасли рассказали НСН, куда поедут россияне и как лучше спланировать отдых на майские праздники.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:КрымКитайВладимир Путин

партнеры