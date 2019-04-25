Путин пригласил китайцев в Крым
Российский президент Владимир Путин посоветовал туристам из Китая обратить внимание на Крымский полуостров в качестве одного из приоритетных направлений. Такое заявление глава государства сделал в ходе интервью китайскому изданию «Жэньминь Жибао», сообщает РИА ФАН.
«В последние годы на полуострове стремительно развивается туристическая индустрия, создается разветвленная инфраструктура, строятся новые современные гостиничные и санаторные комплексы», — отметил Путин.
По его словам, все это в сумме с «неизменным радушием и гостеприимством» крымчан предвещает интересные и полезные путешествия, отмечает Газета.ру.
Добавим, что в середине марта министерство курортов и туризма Республики Крым объявило о планах презентовать перед китайскими туроператорами курортные возможности полуострова, пишет КИА.
Между тем, российские туристы готовятся к путешествиям на майские праздники. Эксперты туристической и авиаотрасли рассказали НСН, куда поедут россияне и как лучше спланировать отдых на майские праздники.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей