В мире

Путин посетит Армению в октябре

8 мая22:09

Визит президента России Владимира Путина в Армению намечен на 1 октября, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

В Ереване также руководителей всех остальных стран-членов ЕАЭС, передает «Синьхуа».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Армения

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