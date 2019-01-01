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В Ереване также руководителей всех остальных стран-членов ЕАЭС, передает «Синьхуа».
Путин посетит Армению в октябре
8 мая22:09
Визит президента России Владимира Путина в Армению намечен на 1 октября, заявил премьер-министр Никол Пашинян.
В Ереване также руководителей всех остальных стран-членов ЕАЭС, передает «Синьхуа».
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Армения
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