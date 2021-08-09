Путин поручил увеличить борющуюся с пожарами в Греции российскую группировку
Президент России Владимир Путин поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах Греции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В связи с экстренным обращением правительства Греции президент России Владимир Путин дал указание об увеличении российской группировки, занимающейся тушением пожаров в центральных районах Греческой Республики», — цитирует сообщение ТАСС.
В Греции с конца июня находится российский самолет-амфибия Бе-200, который участвует в тушении природных пожаров. Глава МИД Греции Никос Дендиас в понедельник сообщил, что в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым запросил еще один самолет Бе-200 для борьбы с лесными пожарами.
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