Российские частные охранные компании на территории Сирии внесли свой вклад в борьбу с терроризмом и, в частности, с международной террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ), заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что сотрудники компаний «не являются участниками боевых действий».

Глава российского государства отметил, что при участии частных охранных компаний в Сирии решаются вопросы экономического характера.

С позицией Владимира Путина согласен военный эксперт Борис Рожин (Colonel Cassad). В интервью РИА ФАН он отметил, что сотрудники жэтих структур «занимаются охраной объектов газо- нефтедобычи и нефтепереработки в Сирии» и действительно вносят вклад в борьбу с терроризмом.



