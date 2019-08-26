Путин освободил от должности посла РФ в Британии

Александра Яковенко освобождён от должности посла России в Великобритании. Как пишет РИА Новости, соответствующий указ подписал Владимир Путин. Отмечается, что он занимал пост Чрезвычайного и Полномочного Посла с 2011 года, ранее Яковенко был заместителем министра иностранных дел РФ.

При этом, уход дипломата с должности не связан с ухудшением отношений Москвы и Лондона. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, это является обычной ротацией глав диппредставительств, отмечает RT.

К слову, по данным газеты «Коммерсантъ», новым послом России в Великобритании может стать директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин. Яковенко, в свою очередь, может возглавить Дипломатическую академию. О том, что он покинет свой пост из-за осложнившихся отношений между двумя странами, «Коммерсантъ» писал ещё в апреле. Источник отмечал, что после инцидента в Солсбери, где в марте 2018-го были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, эта должность рассматривается как «весьма токсичная».



