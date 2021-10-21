Путин не исключил, что кризис продовольствия в мире может достичь крайних форм

Президент России Владимир Путин заявил, что есть все основания полагать, что кризис продовольствия в мире будет нарастать, сообщает ТАСС.

По его словам, в будущем эта проблема может достичь крайних форм.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПродуктыЭкономикаВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры