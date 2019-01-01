В мире
Как ранее сообщала НСН, разговор состоялся в Сочи.
Путин и Помпео не обсуждали Украину
15 мая00:13
Украинская проблематика вообще не обсуждалась на встрече Владимира Путина и Майка Помпео, сообщил РИА «Новости» помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как ранее сообщала НСН, разговор состоялся в Сочи.
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ТЕГИ:ПомпеоВладимир Путин
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