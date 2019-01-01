В мире

Путин и Помпео не обсуждали Украину

15 мая00:13

Украинская проблематика вообще не обсуждалась на встрече Владимира Путина и Майка Помпео, сообщил РИА «Новости» помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как ранее сообщала НСН, разговор состоялся в Сочи. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:ПомпеоВладимир Путин

партнеры