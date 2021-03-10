Путин и Эрдоган запустили строительство третьего энергоблока АЭС «Аккую»
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения энергоблока №3 АЭС «Аккую», сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении уточняется, что мероприятие прошло в формате видеоконференции, само строительство ведётся в турецкой провинции Мерсин.
В Кремле рассказали, что возведение станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе Межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт.
Российский лидер напомнил, что согласно проекту первая в Турции атомная электростанция «Аккую» должна заработать в 2023 году, в год 100-летия основания Турецкой Республики.
«Успешная реализация этого без преувеличения флагманского проекта не только позволит вывести на качественно новый уровень двустороннее сотрудничество в энергетике, но и в целом будет способствовать дальнейшему продвижению многопланового российско-турецкого партнёрства, содействовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран», - подчеркнул Путин.
АЭС «Аккую» станет первой атомной электростанцией на территории Турции. В рамках соглашения на АЭС действует центр «Росатома», где обучается техперсонал будущей станции, а в российских вузах обучаются будущие турецкие инженеры-атомщики.
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