Путешественник переплыл Атлантический океан в бочке

Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, преодолел Атлантический океан в бочке. Об этом проинформировало агентство «Франс Пресс».

«Спустя 122 дня и девять часов я пересек меридиан, который обозначает, что я нахожусь в Карибском море. Пересечение завершено. Спасибо всем», - написал Жан-Жака Савен в электронном письме, которое оказалось в распоряжении французского агентства.

Также мужчина сообщил, что «дрейфует по направлению к Флориде», а затем планирует на грузовом судне добраться до жены и друзей, которые ожидают его на Мартинике.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в эфире НСН объяснил, почему называет российского мореплавателя Федора Конюхова синонимом уникальных путешествий.

