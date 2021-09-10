Пушков рассказал, кому Украина должна выставить счет за нашествие медуз
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал желание украинских политиков выставлять «бессмысленные и безосновательные счета» России, сообщает «РЕН ТВ».
Политик напомнил, что нашествия медуз эксперты связывают с глобальным потеплением, а не с деятельностью Москвы. «Так, медуз в последние годы стало намного больше у берегов Италии. Почему бы итальянцам не выставить за это счет Киеву, мотивируя это тем, что Украина настолько отравила обстановку в Черном море, что все медузы рванули в Италию?» - написал парламентарий.
Так политик прокомментировал слова главы Запорожской областной государственной администрации, который предъявил претензии к РФ за нашествие медуз.
Александр Старух предложил из-за этого судиться с Россией. По его мнению, медузы стали причиной провала курортного сезона в регионе.
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