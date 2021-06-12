Псаки дважды ошиблась в титуле Елизаветы II
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дважды ошиблась, называя титул королевы Великобритании Елизаветы II в преддверии ее встречи с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет The Sun.
Как отмечает издание, Псаки назвала Елизавету II «английской королевой». Однако британские монархи не используют этот титул с 1707 года.
Кроме того, пресс-секретарь Белого дома ошиблась в эфире CNN, назвав Елизавету II «Ее Величеством Королевой Соединенного Королевства». Ведущий телеканала поправил Псаки, добавив, что в титуле королевы также упоминается Содружество.
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