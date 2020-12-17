Путин пообещал оказать поддержку Донбассу

Президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит оказывать поддержку Донбассу.

«Украина не выполняет договоренности, достигнутые на встрече в нормандском формате в Париже. Киев также все чаще заявляет о плане отказаться от Минских соглашений. Тем не менее, Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет поддерживать население региона по гуманитарным каналам», - отметил глава государства.

Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
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