Путин пообещал оказать поддержку Донбассу

Президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит оказывать поддержку Донбассу.



«Украина не выполняет договоренности, достигнутые на встрече в нормандском формате в Париже. Киев также все чаще заявляет о плане отказаться от Минских соглашений. Тем не менее, Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет поддерживать население региона по гуманитарным каналам», - отметил глава государства.



Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

